¿Hasta 2024? Cristian Benavente necesitaría otra operación y no volvería a jugar con Alianza Lima

El volante ofensivo de Alianza Lima, Cristian Benavente, necesitaría realizarse otra operación que no le permitiría volver a jugar con Alianza Lima en lo que resta del año.

Según el periodista Javier Sáenz de GolPerú, el 'Chaval' tendría que someterse a una nueva intevención quirurgica para poder recuperarse de aquella lesión que contrajo en con los 'blanquiazules' en el 2022.

"Hoy me decían antes de entrar al estadio que no estaba del todo bien. Iban a evaluar si necesitaba una nueva intervención porque por ahora no estaba bien y no tenía una fecha fija de regreso a las canchas", precisó.