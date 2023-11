Hernán Barcos dedica emotivas palabras a Pablo Míguez tras confirmarse su salida de Alianza Lima

Alianza Lima sigue dando giros en su plantilla para el próximo año y, en esta ocasión, el turno es para Pablo Míguez, quien se suma a la lista de jugadores que no continuarán en el club. La salida del defensor generó sorpresa no solo entre los aficionados sino también en el propio jugador, quien compartió sus sentimientos a través de las redes sociales. Hernán Barcos también quiso expresar su aprecio hacia el 'Cotorra'.

En un emotivo video compartido por Alianza Lima en sus redes sociales, se oficializó la despedida de Pablo Míguez. El jugador uruguayo, visiblemente sorprendido por la decisión del nuevo director técnico, expresó su agradecimiento por los años en la institución blanquiazul.