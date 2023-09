Hinchas reaccionan a lesión de Ruidíaz que lo dejaría fuera del próximo partido: "Señor, me has mirado a los ojos"

El delantero de Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz, sufrió una nueva lesión que lo dejaría fuera del próximo partido de la Selección Peruana y los hinchas de la 'Blanquirroja' reaccionaron en las redes sociales.

Por medio de las redes sociales, los fanáticos de la 'Bicolor' respondieron a la situación médica del delantero nacional que pondría en duda su presencia en los partidos ante Chile y Argentina.

"Dios escucho las suplicas de los 33 millones de peruanos", "Muchos habrían querido se lesione dos semanas antes", "No se le desea el mal, solo que ya no juegue para la selección", "Señor, me has mirado a los ojos", "Que buena noticia ojala se retire del fútbol", escribieron.