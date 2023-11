¡Histórico! CM Punk regresa a la WWE tras 9 años fuera de la empresa más grande de la lucha libre

CM Punk en un ring de WWE es una imágen que muy pocos fanáticos tenían esperanzas de volver a ver. Sin embargo, la lucha libre es un mundo de incertidumbre constante, y en reciente evento Survivor Series, el 'mejor en el mundo' regresó luego de nueve años de ausencia.

El pago-por-ver transmitido el pasado sábado por la noche se encontraba teniendo buenas reacciones, sobre todo por la gran cartelera que entregó la compañía y un esperado regreso de Randy Orton, otra leyenda de la lucha libre.

Sin embargo, la más grande sorpresa de la jornada ocurrió una vez culminó la lucha principal de 'War Games', cuando sonó la canción 'Cult of Personality', y CM Punk ingresó por la rampa ante un público enloquecido.

Es necesario recordar que la salida de CM Punk se dio en el año 2014, luego de que hubieran constantes diferencias entre Phil Brooks -nombre real de Punk-, Vince McMahon y Triple H, principales jefes de la compañía.

Punk constantemente se quejaba de que 'no era apreciado' y reclamaba por sus 'bookeos' lejos del rol protagónico. Estas quejas generó un repudio de los directivos, que lo comenzaron a apartar de la escena principal para posteriormente rescindir su contrato.

Los años posteriores, CM Punk tuvo una pequeña -y no muy exitosa- aventura en UFC y volvió al 'wrestling' en la empresa rival, AEW, donde también se fue por diferencias creativas.

Sin embargo, el retorno del histórico luchador ha generado incomodidad a algunas personas dentro del vestuario. Una de ellas era Seth Rollins, el actual campeón mundial pesado, que hizo llegar su desagrado hacia Punk en múltiples ocasiones.

"Aléjate cáncer. Aléjate de mí para siempre. No me gusta Phil Brooks, es un idiota. ¿No lo sabíamos ya? Se dieron cuenta allí, no quiero que vuelva. Vete a hacer otra cosa y no regreses", declaró Rollins a inicios de este año.