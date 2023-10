¡imágenes inéditas! Paolo Guerrero 'explota' con sus compañeros en pleno Chile vs. Perú ¿Qué les dijo?

La derrota de Perú ante Chile ya había quedado en el pasado; sin embargo, unas recientes imágenes donde aparece Paolo Guerrero reclamándole a sus compañeros previo a los dos goles del equipo rival reabrieron la herida.

Actualmente, la Selección Peruana solo ha sumado un punto en la tabla tras el empate 0-0 en Paraguay, preocupando a muchos hinchas sobre la posible clasificación al Mundial 2026.

Pese a que ya se había dejado atrás la derrota en Santiago, unas imágenes difundidas en televisión nacional y posteriormente en redes sociales ha vuelto a causar polémica, dejando a un lado, por un momento, el próximo partido con Argentina en nuestro país.

Y es que en el material viralizado se puede observar al capitán de la 'Blanquirroja, Paolo Guerrero, reclamando a sus compañeros previo a los dos goles que nos marcó Chile. En el intercambio de palabras, el popular 'Depredador' les recuerda a los demás integrantes de la selección que se encuentran jugando las Eliminatorias 2026 y no un partido cualquiera, por lo que un mal resultado podría terminar siendo perjudicial para todo el equipo.

"Vamos, vamos, la p**a m**e, no j***n. ¡Vamos! Este no es un partido cualquiera, estamos jugando las Eliminatorias", dijo el actual capitán de la Selección Peruana de Fútbol.