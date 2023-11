¡Indignado! José Chávarri despotrica contra Juan Reynoso: "¿Para qué vino Sonne? Dijo que iba a jugar"

El comentarista deportivo José Chávarri manifestó toda su molestia por el mal momento que atraviesa la selección peruana y cuestionó contundentemente al entrenador de la 'Bicolor', Juan Reynoso. Según indicó, no entiende ninguna de las decisiones del director técnico de la 'Blanquirroja'.

Las palabras del panelista de 'Al Ángulo' tuvieron lugar el último 22 de noviembre en Movistar Deportes, durante análisis sobre lo que ha sido el arranque de Perú en las primeras seis fechas del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

Allí, José Chávarri mostró su desacuerdo con las decisiones tomadas por Juan Reynoso y ejemplificó su postura con el caso de Oliver Sonne, quien no tuvo ni un minuto con la selección peruana luego de que el entrenador de la 'Blanquirroja' anunciara públicamente que debutaría contra Venezuela.

"¿Para qué vino Sonne? Me parece que alguien dijo que iba a jugar, que iba a tener minutos. ¿Jugó? Y así te puedo hacer una lista larga, sin mencionar que nosotros no entendemos nada. Seguramente no las entendemos, porque sinceramente no entiendo absolutamente nada de lo que ha hecho. Claramente estoy hablando de Juan Reynoso", indicó.

La intervención del comentarista deportivo no terminó allí. Y es que también se refirió a la continuidad del actual director técnico de la 'Bicolor' y aseguró que, en su caso, él ya habría dado un paso al costado.

En esa misma línea, sostuvo que Juan Reynoso habría "faltado a la verdad" y se mostró preocupado al señalar que el 'Cabezón' no sería consciente de "la gran responsabilidad" que significa dirigir a la selección peruana.

"Cuando alguien falta a la verdad de esa manera, no entiendo cómo es posible que alguien se aferre a un cargo. Si a mí alguien me dice que me va a dar dos millones y medio, no quiero tu plata, yo me voy. Yo me voy porque estoy intentando ser el líder de un equipo que representa a una nación. No se da cuenta de la gran responsabilidad que tiene", agregó.