¿Indirecta para sus "ex"? Paolo Guerrero se acordó de Flamengo y Racing tras ganar la Copa Sudamericana

Paolo Guerrero es campeón de Copa Sudamericana con LDU Quito y, tras ganar la final ante Fortaleza de Brasil, no dudó en declarar ante la prensa. Allí, se acordó de Flamengo y Racing, sus ex equipos. ¿Qué dijo sobre ellos el 'Depredador'?

Las palabras del capitán de la selección peruana tuvieron lugar en ESPN, tras el pitazo final del decisivo encuentro en Maldonado, Uruguay.

Allí, Paolo Guerrero se acordó en primer lugar de Racing, específicamente sobre cómo salió del mencionado club de Avellaneda. Al respecto, el 'Depredador' confesó que tras rescindir contrato con el equipo de Fernando Gago, recibió una llamada del DT de los albos y, sin pensarlo mucho, aceptó este nuevo reto en su carrera.

"Tres meses o cuatro meses que llevo aquí. He vivido momentos increíbles. Desde el primer momento en el que llegué a LDU, había un propósito que era ganar la Sudamericana. Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice 'Te necesito aquí, contigo vamos a ganar la Sudamericana'", contó.

Sin embargo, esas no fueron las únicas palabras del hoy jugador de LDU Quito sobre sus anteriores equipos. Y es que, tras referirse a su salida de Racing, también recordó su estadía en Flamengo.

Sobre el club brasileño, el delantero peruano mostró lo mucho que le dolió no haber podido jugar la final de la Copa Sudamericana con ellos en 2017. Por eso, indicó que este título es una revancha personal para él.

"Hoy día estamos celebrando el campeonato. Para mí, es increíble. Agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por dame ese soporte. Ya había tenido la oportunidad de disputarla, no la disputé con Flamengo. Me fui castigado, no pude jugar la final contra Independiente. Hoy me cobro la revancha gracias a Dios", declaró.