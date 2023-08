¡Insólita oferta! Club árabe Al Ittihad ofrece 150 millones de euros por Mohamed Salah

La liga de Arabia Saudita sigue sorprendiendo y generando repercusión en la esfera del fútbol mundial, tentando con millones de euros a las principales figuras del deporte en Europa. Una de las estrellas que son vinculadas fuertemente a la liga árabe es Mohamed Salah, que es pretendido por el Al Ittihad de Jeddah, que le ofreció un contrato de 150 millones de euros al delantero egipcio.

El pasado lunes el Liverpool recibió la oferta desde el Medio Oriente, y la confirmación del medio CBS Sports llegó poco después. Al Ittihad habría ofertado por el extremo egipcio en un monto único de 70 millones, con la intención de llevarse al futbolista rápidamente en el último día del mercado de fichajes.

Por su parte, Al Ittihad tiene la intención de juntar en dupla a Karim Benzema y al 'Faraón' Mohamed Salah en ataque, para sumar aun más estrellas a un equipo donde ya acompañan cracks como N'golo Kanté o Fabinho.

Se conoce que el club inglés no tiene la intención de liberar al futbolista de su contrato bajo ningún monto ni cláusula, siendo clave en el once de Jürgen Klopp. Sin embargo, la cifra millonaria está siendo evaluada por el histórico club de Premier League.

Salah es toda una leyenda del equipo 'red', disputando actualmente su sétima temporada en Liverpool, donde ya disputó 308 partidos, anotando 187 goles y entregando 77 asistencias. Hoy, a sus 31 años, sigue teniendo gran vigencia en su equipo.

El entrenador alemán Jürgen Klopp, quien dirige a Liverpool, desmintió una posible salida del egipcio a Arabia Saudita, mencionando que no han llegado ofertas por él, y en caso llegue, serán rechazadas.

"Salah es un jugador del Liverpool y es esencial para nosotros. No hay nada, y si hubiera algo, la respuesta sería que no. ¿Está Salah comprometido? Al 100 %. Cuando no podamos reaccionar, es una catástrofe, es la verdad. Por eso pedí, hace varias semanas, que las autoridades revisen esto, porque pueden venir y llevarse a los jugadores" declaró Klopp.