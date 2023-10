¡Insólito! Jugador del Manchester United podría ser sancionado por broma racista a un compañero

Alejandro Garnacho, extremo del Manchester United, se ha visto envuelto en una polémica tras realizar una broma racista hacia su compañero Andre Onana. Si bien el comentario no fue despectivo, el jugador podría enfrentarse a una sanción económica y deportiva de consideración.

El argentino publicó una foto en redes sociales enalteciendo la actuación del arquero camerunés, que frente al Copenhague logró atajar un penal en el último minuto, con el que los 'Red devils' consiguieron su primera victoria en la Champions League.

La descripción de la fotografía donde Garnacho sale abrazando a Onana era únicamente el emoji de un gorila, lo que no solo despertó la polémica de la hinchada, sino que atentó incluso a las normas de comportamiento de la FA.

Según la Football Association (FA), la infracción racista del '17' del United podría conllevar a una grave sanción económica y en su participación dentro de la Premier League, incluso llegando a ser suspendido.

Sin embargo, Onana salió a defender a su compañero, publicando en sus redes sociales que no se sentía ofendido ni aludido negativamente en la publicación de su compañero.

"La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá", comentó el arquero.