Jairo Concha critica a Joao Grimaldo tras participar en programa de espectáculos: "Le diría que trate de estar un poco alejado"

El volante de Alianza Lima, Jairo Concha, tuvo algunas palabras con Joao Grimaldo, a quien enalteció y, entre otras cosas, criticó por su participación en el programa de espectáculos 'Mande quien mande'.

El 10 'blanquiazul', en un primer momento, destacó la participación del extremo en su debut con 'La Bicolor' ante Brasil. Según indicó, su colega de 20 años no tuvo inconvenientes en ponerse la indumentaria del 'Equipo de todos' por primera vez.

No obstante, evidenció su malestar tras observar a Grimaldo en un espacio televisivo "que no tenía nada que ver con el fútbol". Asimismo, sostuvo que si bien es un jugador joven, lo que puede recomendarle es que se aleje de esta clase de programas.

"No soy muy experimentado para hablar de esos temas, pero Grimaldo es muy buen jugador, en el partido contra Brasil demostró que no le pesó su debut en la selección. No soy quién para recomendar nada, pero le diría que trate de estar un poco alejado de la prensa. Lo vi en un programa que nada que ver con el fútbol, pero es cuestión de él", manifestó.