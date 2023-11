Jean Ferrari anuncia ambicioso deseo de Universitario: Buscan a Yoshimar Yotún para la Copa Libertadores

12/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Con la mira puesta en una temporada prometedora en 2024, Universitario de Deportes no escatima esfuerzos para armar un equipo de ensueño. Ya aseguró a destacados jugadores como el chileno Rodrigo Ureña y el paraguayo Williams Riveros, pero ahora apunta más alto con la intención de sumar a Yoshimar Yotún, el capitán de Sporting Cristal.

Búsqueda de un refuerzo clave

El administrador del club merengue, Jean Ferrari, confirmó el interés en Yoshimar Yotún y anunció que le harán llegar una oferta formal al jugador de la selección peruana.

En una entrevista con El Comercio, Jean Ferrari expresó su entusiasmo por la posibilidad de contar con Yoshimar Yotún, destacando la complementariedad que podría brindar al mediocampo junto a Rodrigo Ureña, Piero Quispe y Martín Pérez Guedes.

¿Y Raúl Ruidíaz?

En cuanto a la posible llegada de Raúl Ruidíaz, Jean Ferrari reconoció que es una tarea complicada debido a su contrato con Seattle Sounders.

La situación dependerá de las gestiones que pueda realizar el propio Raúl Ruidíaz. El administrador de Universitario de Deportes señaló que, al igual que en el caso de Edison Flores, podrían explorar la opción una vez que el jugador haya negociado con su club actual.

Renovaciones para el centenario

Jean Ferrari también destacó las renovaciones ya concretadas para el centenario de Universitario de Deportes, resaltando la extensión de contratos de Rodrigo Ureña y Williams Riveros. Ambos jugadores merengues fueron fundamentales en la obtención de la Liga 1 Betsson 2023 y representan pilares esenciales en la planificación del equipo crema para la próxima temporada.

¿Yotún es hincha de Universitario?

En julio de este año, durante una fiesta infantil, varios jugadores de Sporting Cristal participaron en un juego donde el animador les preguntó sobre su preferencia futbolística. La respuesta inesperada del volante, mencionando ser hincha de Universitario, generó sorpresa y descontento entre los seguidores bajopontinos.

En 2020, mientras Yoshimar Yotún estaba con la selección peruana, realizó una transmisión en vivo por Instagram con Edison Flores. Durante la conversación, hizo un comentario peculiar sobre la indumentaria de Universitario: " ¿Te imaginas si estuviera en la U? La verdad es que tengo la camiseta, me la he probado ¡y me queda muy bien, causa! ".

Universitario de Deportes se embarca en un proceso ambicioso para la temporada 2024, con la deseo de construir un equipo competitivo y mantener a sus figuras clave. La llegada de refuerzos de renombre como Yoshimar Yotún y las renovaciones estratégicas marcan un camino hacia el futuro que busca consolidar al club como protagonista en el ámbito nacional e internacional.