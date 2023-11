Jorge Fossati: ¿Qué hizo que se volviera tendencia y cómo se relaciona con Juan Reynoso?

En una conferencia previa al enfrentamiento entre Perú y Venezuela, el director técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, anunció sus planes de quedarse hasta el 2025. Sin embargo, la incertidumbre sobre su permanencia ha desatado especulaciones, destacando el nombre de Jorge Fossati, actual DT de Universitario, como una posible opción. Esta noticia, lanzada por el periodista Carlos Panez de Exitosa, ha generado un revuelo entre los hinchas.

En las últimas horas, el nombre de Jorge Fossati se ha convertido en tendencia, alimentado por la afirmación de Carlos Panez. Los seguidores de Universitario de Deportes expresaron su rechazo a esta posibilidad, subrayando la importancia del entrenador para el club crema y su compromiso hasta el centenario.

Mensajes como "Ni toquen a Jorge Fossati. Él es de Universitario y se quedará para el centenario", "Jorge Fossati nunca aceptaría sabiendo lo que implica estar con la FPF y a puertas del centenario", "Jorge Fossati es inteligente y no dejará a la 'U' para quemarse en la selección", "¿Jorge Fossati? Busquen a otro y déjenlo en la 'U'", "El profe Jorge Fossati se queda en Universitario" reflejan la firmeza de la afición en retener a su estratega.

En medio de la controversia, Juan Reynoso abordó las especulaciones durante la conferencia de prensa. Afirmó su enfoque en el próximo partido y confirmó su visión hasta diciembre de 2025, que coincide con su contrato actual.

"Estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre de 2025 , que es mi contrato. Hasta ahí me veo", indicó en un primer instante.

Además, respondió a un spot publicitario que sugería cambios, mostrando sorpresa y expresando su deseo de transformación en el fútbol peruano.