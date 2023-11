José Carvallo rompe en llanto y anuncia que dejará la 'U' tras ser campeón: "Fue mi último clásico"

El arquero de Universitario de Deportes, José Carvalló, dedicó unas emotivas palabras a la prensa tras salir campeón con el club merengue en el partido contra Alianza Lima, por la gran final de la Liga 1 2023. Pero sorprendió a todos al anunciar que no seguirá vistiendo la camiseta crema para el 2024.

Luego de dar la vuelta dentro del campo del estadio Alejandro Villanueva, el guardameta crema se mostró muy emocionado por el esfuerzo de sus compañeros para lograr obtener la ansiada estrella 27 y recordó cuándo fue la última vez que campeonó con la 'U'.

Además, Carvallo aprovechó las cámaras para recordar la vez que falló en su portería y "desilusionó a los hinchas", dejando entrever que en este clásico logró reivindicarse y dar una gran alegría a todos, en la casa del gran rival del "equipo de sus amores", ya que reiteró ser un gran hincha de la 'U'.

"Luego de diez años me regala Dios esta bendición. Estoy muy emocionado. La verdad que no sé qué más decir. Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", comentó José Carvallo a la prensa.