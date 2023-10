Juan Carlos Oblitas envía contudente mensaje a Paolo Guerrero tras molestia con la prensa: ¿Qué dijo?

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, envió un contudente mensaje a Paolo Guerrero tras su molestia con la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

En conferencia de prensa, el 'Ciego' recordó que los jugadores de la 'Blanquirroja' eran despedidos con cariño, sin importar el resultado, y apuntó que conversará con el 'Depredador' luego de la final de la Copa Sudamericana.

"Esas declaraciones de Paolo son cosas que no venían sucediendo. Ellos eran despedidos en el aeropuerto, así se gane o pierda, con cariño. La reacción de Paolo fue un exabrupto, pero no he tenido la posibilidad de hablar con él. Cuando regrese de la final de la Copa Sudamericana voy a conversar con él. Esto es algo que no quiero que se pierda", declaró.

Asimismo, Oblitas indicó que no quiere perder el respeto entre la prensa y los futbolistas de la Selección Peruana. También, manifestó que lo ocurrido con Guerrero no debe pasar con otro jugador.

"Durante mucho tiempo, pese a críticas de todos lados, se logró un respeto entre la prensa y los jugadores, y yo no quiero que eso se pierda. Lo que me compete a mí es una función que debo ejercer para que no vuelva a pasar. Conocemos el carácter de Paolo, por eso es que no soy de hablar saliendo del aeropuerto o ingresando a este, porque no es lo mejor. Le tocó a Paolo y espero que no le toque a otro jugador", agregó.