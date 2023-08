Juan Reynoso elogia presente futbolístico de Paolo Guerrero: "Cada vez lo veo mejor"

En medio de la conferencia de prensa para conocer a los convocados del torneo local, el actual entrenador de la selección peruana de fútbol, Juan Reynoso, se animó a elogiar el presente que vive Paolo Guerrero en el LDU de Quito.

Luego de dar a conocer la lista de convocados del torneo local para los próximos enfrentamientos de Perú en las Eliminatorias 2026, el técnico peruano habló de Paolo Guerrero, asegurando que le encanta ver al delantero disfrutar dentro la cancha, sobre todo porque juega en la altura, cuadro complicado para cualquier jugador de fútbol.

Asimismo, expresó su total respaldo a Christian Cueva y resaltó que el actual volante de Alianza Lima quiera recuperar su nivel futbolísitico.

"Nuestro folclore hace que haya dudas. Viene jugando y asumimos no solo por lo que vemos, sino por los números que ha tenido en partidos. Ha tenido buenos números. Quiere volver a estar en el nivel. Entendemos que va a poder ayudar", agregó.

Por su parte, Paolo Guerrero indicó que no atraviesa por un buen momento goleador en LDU Quito. Y es que el futbolista peruano no ha podido anotar con la camiseta alba desde su único tanto contra Ñublense, en su primer partido por la Copa Sudamericana, siendo una situación que, según confeso, lo hace sufrir y le genera ansiedad.

"Quiero hacer goles, la ansiedad me mata, me juega en contra. Siempre busco estar en el momento y lugar indicado. Es cuestión que tenga más calma, paciencia. A veces me desespero dentro del campo", declaró ante la prensa.