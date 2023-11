Juan Reynoso quiere que el país lo juzgue luego de la Copa América Estados Unidos 2024, según Jean Rodríguez

El periodista de Exitosa Deportes, Jean Rodríguez, reveló que el actual entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, desea que tanto la FPF como la población lo juzguen por sus resultados una vez terminada la Copa América Estados Unidos 2024, la cual iniciará el 20 de junio del próximo año.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el hombre de prensa dio cuenta que el 'Cabezón' cree que no ha tenido el "tiempo necesario para trabajar". Y es que Ricardo 'El Tigre' Gareca participó en la Copa América Chile 2015, donde tuvo a disposición a todos los jugadores peruanos durante un mes.

"Le duele, le incomoda no llegar a la Copa América. Reynoso quiere que lo juzguen luego de la Copa América 2024 'porque no ha tenido tiempo para trabajar'. Ha tenido 14 partidos que tampoco son pocos, pero no ha tenido a los jugadores juntos por un mes como si los ha tenido Ricardo Gareca en la Copa América de Chile, donde quedamos terceros", expresó.