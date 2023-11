Juan Reynoso sobre el rendimiento de los jugadores ante Venezuela: "No están para 90 minutos"

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de la 'Blanquirroja', Juan Reynoso, vuelve a sorprender a todos los hinchas tras sus últimas declaraciones en la conferencia de prensa post partido Perú vs. Venezuela, donde empatamos 1-1, por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Nacional. No dudó en asegurar que le cuesta tener un buen 11 por el bajo rendimiento y resistencia de los jugadores en la cancha.

Análisis del Perú vs. Venezuela

Juan Reynoso comenzó a explicar cuáles fueron las falencias de los seleccionados para el partido contra la 'Vinotinto' y resaltó que a pesar de que se mostró un mejor desempeño en el primer tiempo, no es suficiente, ya que algunos jugadores peruanos no tienen actividad en sus respectivos clubes.

Además, aplaudió el buen despliegue y juego de Venezuela en la cancha, y admitió tener parte de la culpa por el empate.

"Nos está costando encontrar el 11 ideal por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas, que no están para los 90 minutos. Creo que hoy competimos y bastante bien hasta que pudimos sostener nuestros esfuerzos. Mucho mérito también de Venezuela. El responsable soy yo, tomo las decisiones y no están saliendo", señaló.

¿Seguirá como DT?

El estratega de 53 años también afirmó que es la persona adecuada para seguir siendo el director técnico de la selección peruana y que uno de los motivos que tiene para no dejar el cargo es "el compromiso de los muchachos".

"Sigo pensando igual (sobre su continuidad hasta el 2025), no es momento de especular. Respeto la opinión de los demás. Sigo pensando que soy el técnico adecuado para dirigir la selección peruana. Me motiva el compromiso de los muchachos, es natural que la gente se exprese de esa forma. (...) Yo vine a ayudar a la selección, en corto plazo, a clasificar y en el largo plazo, para reestructurar y replantear algunas cosas que nos están faltando y no nos estamos dando cuenta", remarcó.

¿Pidieron su renuncia?

Su expresión cambió drásticamente cuando un periodista le consultó sobre si tenía conocimiento de los rumores del pedido de Juan Carlos Oblitas para que él renuncie a su cargo.

"Sería bueno que le pregunten a él. Oblitas no me ha dicho nada (sobre su futuro) y lo he visto después del partido. Quiero pensar que es una situación que no es real", comentó.

De esta manera, el técnico de la selección peruana, Juan Reynoso aprovechó la conferencia de prensa para volver a señalar que los jugadores de la 'Bicolor' no están para jugar 90 minutos tras el empate ante Venezuela, que nos sigue colocando en el último puesto de las Eliminatorias 2026.