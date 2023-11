Juan Reynoso sobre su continuidad en la selección peruana: "Soy el técnico adecuado para dirigir"

El entrenador peruano, Juan Reynoso sorprendió a todos durante la conferencia de prensa que brindó para dar a conocer cuál sería su futuro con la 'Blanquirroja' tras empatar 1-1 ante Venezuela, por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026.

Los hinchas quedaron con el 'corazón destrozado' al ver que Jefferson Savarino cambió el marcador y quitó las ilusiones de poder ver al fin una contundente victoria peruana y así salir del fondo de la tabla de posiciones.

Durante su discurso sobre el análisis del juego presentado por los jugadores de la 'Bicolor', Juan Reynoso volvió a estar en el ojo de la tormenta tras afirmar que se considera como la persona adecuada para seguir liderando y que, incluso, respeta la opinión de los hinchas que lo han criticado por los últimos partidos de la selección peruana.

"Sigo pensando igual (sobre su continuidad hasta el 2025 ) , no es momento de especular. Respeto la opinión de los demás. Sigo pensando que soy el técnico adecuado para dirigir la selección peruana. (...) Me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano", declaró de forma contundente y con gran decisión.

Asimismo, expresó que ya tenía en la mira un posible empate: "Esta situación se previó. Cuando me buscaron y hablamos, se dijo que esto podía pasar. Si supiera que estoy haciendo mal las cosas, daría un paso al costado, pero hoy no siento que sea así".

Luego, cuando fue consultado nuevamente por si tenía la intención de reconocer algunos errores en el último partido jugado en el Estadio Nacional, el 'Cabezón' manifestó que todo lo que diga "sonarían como excusas".

"Lo que diga, no tengo la intención de convencerlos, lo que diga el día de hoy termina cayendo en 'saco roto'. Seguro que hay argumentos y varios, pero, lo que diga hoy por el momento y el dolor no va a ser tomado de forma seria. No tiene sentido dar argumentos", expresó.

Su expresión cambió drásticamente cuando un periodista le consultó sobre si tenía conocimiento de los rumores del pedido de Juan Carlos Oblitas para que él renuncie a su cargo.

"Sería bueno que le pregunten a él. Oblitas no me ha dicho nada (sobre su futuro) y lo he visto después del partido. Quiero pensar que es una situación que no es real", comentó y luego, procedió a dar por finalizada la conferencia.