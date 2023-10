¿Jugará ante Perú? Argentina pierde a una de sus figuras a días de las Eliminatorias

A pocos días del inicio de una nueva fecha doble de las Eliminatorias, la Selección Argentina recibió la noticia que una de sus figuras sufrió una importante lesión y no podrá jugar ante Perú.

El jugador de la Roma, Paulo Dybala, tuvo que ser sustituido este domingo durante el primer tiempo del partido ante el Cagliari tras haber recibido un fuerte golpe en la rodilla izquierda que le impidió continuar.

Cabe mencionar que el futbolista argentino intentó volver a jugar, sin embargo, pasados dos minutos y bajo la atenta mirada del portugués José Mourinho, volvió a caer al suelo entre lágrimas, consciente de que no iba a poder continuar jugando.

"No soy optimista. Siempre confío en los jugadores y si él no es optimista, yo tampoco lo soy. Hay que esperar los resultados de las pruebas, pero confío mucho en los jugadores y en el conocimiento de su cuerpo. Paulo no es optimista y yo tampoco", declaró Mourinho.