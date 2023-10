La historia está para estudiarse: los últimos encuentros entre Chile y Perú y la estadística que favorece a la 'Bicolor'

La tercera fecha de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y el enfrentamiento entre Perú y Chile destaca como uno de los partidos con más intensa historia detrás.

Previo al partido a disputarse el próximo jueves 12 de octubre a las 19:00 horas, es necesario remontarse a la última vez que se enfrentaron 'La Roja' y 'La Bicolor': un 2-0 a favor del cuadro peruano con goles de Christian Cueva y Sergio Peña, jugado el 7 de octubre del 2021.

Este partido significó la primera victoria peruana desde marzo del 2013, cuando la 'Blanquirroja' -en ese entonces dirigida por Sergio Markarián- derrotó a Chile por mínima diferencia, anotada por Jefferson Farfán.

Y aunque sea difícil de creer, en ocho años solo hubieron dos victorias para Perú en eliminatorias. Este balance más general refleja la superioridad de 'La Roja' sobre Perú en el historial de enfrentamientos entre ambos.

En los 83 enfrentamientos donde Perú y Chile se vieron las caras, el seleccionado peruano solamente pudo ganar en 24 ocasiones, empató 14 y perdió en 45 oportunidades. Asimismo, la 'Bicolor' anotó 109 goles pero recibió 145 frente a los chilenos.

Si se segmentan las estadísticas por competencia -llevándolas hacia las eliminatorias- la situación no cambia mucho. En 21 partidos disputados. el combinado nacional solamente sacó 7 triunfos, empató 2 y perdió 12, marcando una superioridad aún mayor para Chile.

Incluso realizando un balance de otros aspectos como los goles a favor, la cantidad de partidos invictos, la cantidad de remontadas y el mayor número de goleadas en encuentros de Perú y Chile las estadísticas favorecen a este último.

Claramente la historia no favorece a la 'Blanquirroja', que particularmente al enfrentarse a Chile en Santiago no entrega buenos resultados. De hecho, Perú nunca ha ganado por eliminatorias de visita frente a 'La Roja' y los únicos resultados 'positivos' fueron dos empates.

El entrenador de Chile, Eduardo Berizzo, negó en una rueda de prensa que su equipo sea favorito ante Perú en el 'Clásico del Pacífico' y aseguró que los antecedentes en las Eliminatorias no tienen mucho peso.

"Lo de los favoritismos y los antecedentes, en una Eliminatoria tan compleja y cercana entre diferencias de equipos, no tienen mucho peso. No lo uso ni a favor ni en contra ni me creo el favoritismo. Los partidos son muy parejos, detalles definen las cosas", señaló.