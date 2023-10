La tristeza de Paolo Guerrero ante el planteamiento de Juan Reynoso: "Siento que mis compañeros pueden jugar mejor"

El lateral derecho de la 'Bicolor', Paolo Guerrero, criticó el planteamiento de Juan Reynoso en el 'Clásico del Pacifico', que terminó en victoria chilena con un marcador de 2 a 0. Según indicó, el 'Equipo de todos' puede jugar mejor.

En su salida del Estadio Monumental de Colo Colo, el goleador histórico de Perú indicó que no se desempeñaron como correspondía y, en los más de 90 minutos, nunca estuvieron en una situación que les permitiera desarrollar "su juego".

"No jugamos, nunca nos encontramos. Si viste a Chile, infelizmente, jugaban a un toque. La cancha no ayudó mucho, no pudimos hacer nuestro juego (...) Conozco a mis compañeros, los conozco hace años y creo que pueden jugar mejor", expresó con notoria tristeza.