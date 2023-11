¿Le renovarán? Cristian Benavente busca su revancha con Alianza Lima: "Tengo la intención de quedarme"

Con la mirada puesta en la próxima temporada, Alianza Lima enfrenta la tarea de reconstruir su plantel y aspira no solo a competir a nivel local sino también a destacar en la Copa Libertadores. En medio de la incertidumbre sobre los jugadores que continuarán en el equipo, la posible renovación de Cristian Benavente genera expectativas. El mediocampista expresó su deseo de permanecer en el club y redimirse tras una temporada marcada por una lesión.

A pesar de los rumores que han rodeado el futuro de Cristian Benavente en Alianza Lima, el jugador español ha manifestado su intención de renovar su contrato, que concluye en diciembre de este año.

La lesión en la rodilla izquierda, que lo dejó fuera de juego durante la última campaña, lo impulsó a someterse a una operación en España y a una extensa recuperación. Cristian Benavente, al abordar la posibilidad de quedarse, resaltó su deseo de retribuir al club que le brindó apoyo en su proceso de recuperación.

"Me recuperé en el club y quiero retribuirle ahora que estoy mejor. Tengo la intención de quedarme y espero que se concrete", sostuvo. Cristian Benavente a Depor.

El mediocampista, consciente de la complejidad de su lesión, comprendió que la operación era crucial para acelerar su regreso a las canchas. Durante la entrevista, Benavente reveló que, en un gesto de buena fe y comprensión mutua, ajustó su salario para adaptarse al tiempo que estuvo inactivo.

"Sabía en la pretemporada que, en caso de no operarme, mi recuperación iba a ser bien lenta con un tiempo largo de para. Y si me operaba, iba a ser más. Se acuerda entre las dos partes. Al club hay que darle su importancia. Los términos numéricos no te puedo detallar, pero hubo buena fe de las dos partes", sostuvo.