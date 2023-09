¡Lo defiende! Tiago Nunes respalda a Martín Távara tras accidente vehicular: Yo también me choqué

Lo respalda. El entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes, defendió a Martín Távara tras el accidente vehicular que tuvo lugar en la madrugada del último miércoles e indicó que incluso el propio estratega también ha chocado en Lima a causa del tráfico.

Por eso, en entrevista para L1 Radio, el director técnico celeste aseguró que "se ha generado un problema mayor del que ha ocurrido" y garantizó que el futbolista rimense entrenó con total normalidad.

" Se ha generado un problema mayor del que ha ocurrido. Yo mismo ya me choqué dos veces aquí en Lima por el tráfico, mi suerte fue que no había nadie para tomar foto. Martín entrenó hoy con normalidad. (...) Gracias a Dios no pasó nada con él. Estaba dentro de la normalidad, no estaba borracho", declaró.