"Lo que diga Joel Raffo queda a un costado": Jean Ferrari desmiente a Cristal y reafirma interés en Yotún

Nuevamente, y fiel a su estilo, Jean Ferrari encendió la polémica. Luego de la respuesta de Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, donde indicaba que Yoshimar Yotún se quedaba en el club, el administrador 'crema' alegó que no importaban las pretensiones de la administración.

En una reciente entrevista, Ferrari dio a conocer que Yotún cuenta con una clausula de salida, lo que significa que de acordar términos con el jugador y pagar su pase, el futbolista tendría libre salida a Universitario.

Jean Ferrari aprovechó en informar que Universitario ya se encaminó en las conversaciones con el volante nacional de 33 años.

Asimismo, dio a conocer que no se siente presionado respecto al avance de las negociaciones.

"Hemos querido hacer todo abierto porque no tenemos nada que esconder. Si se da, bien. Y si no se da, no pasa nada. Con un jugador de su calidad, es imposible no mostrarnos interesados", agregó.