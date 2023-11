¡Lo hizo otra vez! Aldo Corzo muestra divertidos pasos de baile tras triunfo de Universitario en la final de la Liga 1

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El triunfo de Universitario de Deportes en la final de la Liga 1 fue motivo de celebración para más de uno, sobre todo para el capitán del 'equipo crema'. Es así que Aldo Corzo fue captado repartiendo 'harto chocolate' en la pista de baile con sus divertidos pasos.

A través de su cuenta de Instagram, el destacado futbolista compartió un video suyo celebrando en compañía de los merengues en una aparente discoteca. En el lugar no solo se encontraban los jugadores que acaban de enfrentarse contra Alianza Lima, sino que incluso el entrenador del equipo se hizo presente.

Lo dio todo

Y es que fue el propio Jorge Fossati quien le habría dado algunas recomendaciones a Corzo para mejorar su 'swing'. Según se puede ver en las imágenes, el entrenador se acerca hasta el seleccionado y luego de ello el jugador empieza a moverse aún más.

Como era de esperarse, las risas no faltaron y todos los asistentes parecían divertirse con los particulares pasos de baile de Aldo Corzo. No es ningún secreto que el futbolista no es ningún experto en el 'bailoteo'.

Los hinchas que se encontraban en el lugar aprovecharon para grabar la escena y compartirla en las redes sociales. Además, alentaban al capitán para que continúe con su particular performance.

Pese a que se encontraba bailando al lado de un fémina, Corzo no se intimidó y decidió dejarlo todo en la pista de baile. Con movimiento de hombros incluido, el jugador se dejó llevar por el ritmo de la música y la felicidad de haber campeonado en el estadio 'Matute'.

Universitario vence a Alianza

La victoria de Universitario en la final de la Liga 1 2023 se selló con dos goles fundamentales anotados por Edison Flores y Horacio Calcaterra. La dupla crema se destacó en el encuentro, dejando a su equipo en lo más alto del podio del fútbol peruano. Los hinchas de Universitario celebraron con euforia la conquista de este campeonato tan ansiado.

A pesar de la oscuridad que cubrió el estadio Alejandro Villanueva y la tensión en el ambiente, Universitario de Deportes se proclamó campeón de la Liga 1 2023 al vencer 2-0 a Alianza Lima en una final cargada de emoción y rivalidad.

La postergación de la ceremonia de premiación no empañó la celebración de los hinchas cremas, quienes esperan con ansias el próximo domingo para ver a su equipo levantar el merecido trofeo en el Estadio Monumental.

Fue la emoción de este inolvidable momento el que llevó a Aldo Corzo a realizar unos particulares pasos de baile luego de que el equipo de sus amores campeonara.