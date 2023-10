"Lo lograré": Cristiano Ronaldo aspira a llegar a los 1000 goles antes de retirarse

Cristiano Ronaldo pasa un gran momento en el Al Nassr del fútbol árabe y en su selección, anotando un doblete contra Eslovaquia el pasado sábado. Sin embargo, el 'Bicho' tiene una aspiración aún más grande: llegar a los 1000 goles antes de retirarse.

A pesar de haber anotado ya 857 goles a lo largo de su larga carrera, el portugués sigue aceptando retos. El último, precisamente, vino del presidente del Porto, club que compite en la primera división de Portugal.

Jorge Nuno Pinto retó a Cristiano Ronaldo a anotar un millar de goles antes de su retiro, en un intento de demostrar si el '7' del Al Nassr mantenía esa ambición que lo caracterizó desde el inicio de su carrera. La repuesta de Cristiano Ronaldo fue más sorprendente que el reto que se le impuso.

Cristiano Ronaldo pasa por un gran momento en el fútbol árabe, siendo, además, el segundo máximo goleador en lo que va del 2023 con 38 goles, uno menos que el noruego Erling Haaland. Con 38 años encima, su vigencia es algo realmente impresionante, y él lo reconoce constantemente.

"Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", declaró luego del partido de Portugal contra Eslovaquia.