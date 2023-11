¡Lo respalda! Gianluca Lapadula pide a hinchada peruana dejar los ataques contra Juan Reynoso

La responsabilidad de la reciente derrota de la Selección Peruana ante Bolivia recayó inmediatamente en Juan Reynoso. Ante ello, Gianluca Lapadula pidió a la hinchada peruana dejar los ataques contra el actual entrenador de 'La Bicolor' y continuar apoyando.

El seleccionado nacional participó en una reciente conferencia de prensa y para sorpresa de muchos, defendió la continuidad del director técnico Juan Reynoso pese a los malos resultados obtenidos en todo lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al respecto, el ítalo-peruano señaló que como grupo son conscientes de que la 'Blanquirroja' no atraviesa un buen momento; sin embargo, precisó que no se puede atacar solo a Reynoso.

Incluso se responsabilizó por haber fallado un claro gol en contra de 'La Verde' en el estadio Hernando de Siles de La Paz.

"Todos estamos conscientes que no es un buen momento (...) no solo se puede atacar a Reynoso (...) allá en La Paz, tuve mi oportunidad de gol y fallé. Es una responsabilidad que yo llevo, voy a compartir (la culpa), no hay que atacar al profe, todos somos una familia", dijo en un primer momento.