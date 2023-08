"Los campeonatos se ganan con puntos": Jorge Fossati tras sufrida victoria ante FBC Melgar

El director de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, salió a frenar las críticas ante sus jugadores tras obtener una sufrida victoria ante FBC Melgar, en la UNSA de Arequipa.

En su llegada a Lima, el estratega uruguayo aseguró que lo más importante del último duelo era la victoria, ya que se trataba de un rival directo por el Torneo Clausura.

En ese sentido, el DT recordó que los campeonatos se ganan con puntos y al final nadie recuerda cómo se consiguen cada uno de ellos.

"Como se trata de un rival directo son los puntos que tú ganas y ellos no, esa es la única diferencia. Los campeonatos se ganan por puntos y no te preguntan la forma en que los conseguiste", dijo a los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por otro lado, el entrenador contó que mira de "reojo" los duelos de sus rivales directos más no gasta sus energías, estando pendiente del juego, ya que en estos casos solo eres un mero espectador. Ello refiriéndose al juego de Sporting Cristal vs. ADT que terminó en empate en Tarma.

Del mismo modo, sostuvo que aconseja a sus dirigidos y miembros del staff técnico a hacer lo mismo, para no terminar desenfocándose de sus propias labores deportivas.

"De reojo siempre se mira, pero la energía la tienes que poner en tu partido, tú en el otro no inciden en nada y a veces estar pendiente, especialmente cuando juegan antes que tú, lo único que hace es desenfocarte de tu partido. Yo trato de no hacerlo y aconsejo a mi alrededor que no lo hagan", añadió en su intervención.