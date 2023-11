Luz Mery Rojas, medallista de oro en Santiago 2023: "El apoyo del Estado peruano no es suficiente para sobresalir"

En entrevista con Exitosa, la peruana campeona en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Luz Mery Rojas, dio a conocer que recibe actualmente la ayuda de una empresa privada pues la poca ayuda del Estado peruano no es suficiente para enfocarse en entrenar y traer más preseas doradas al país.

Durante el diálogo Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la deportista mencionó que, a diferencia de sus competencia internacional, ella no cuenta con los recursos necesarios para poder realizar un entrenamiento más óptimo que le permita tener un aún mejor desempeño.

"Solamente hay una empresa que me apoya con los implementos que necesito y, a veces, con el apoyo del Estado, pero no es suficiente para sobresalir y pueda destacar más", declaró para nuestro medio.

Según dio cuenta, muchos de los competidores de otros países cuentan con un equipo con el viajan a los certámenes deportivos; este incluye un médico, un fisioterapista e incluso un psicólogo.

La medallista, originaria de Huancayo, reveló que si bien existe un centro de alto rendimiento en su ciudad natal, este se encuentra en un coliseo. Este espacio suele ser utilizado para diversos eventos, razón por la cual sus entrenamientos en el lugar se ven limitados.

Rojas contó que actualmente ha dejado de formar parte de un programa del Estado que les brindaba capacitación y alimentación a los deportistas peruanos. En realidad, no fue una decisión propia sino que la ayuda estatal "se perdió".

En otro momento, la atleta relató cómo fue su experiencia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde gracias a su esfuerzo logró ganar el máximo galardón en su categoría.

"Para muchos nadie se lo creía, hasta yo misma. Sí, iba con la mentalidad de quedar dentro de los tres primeros y sé a quiénes me estaba enfrentando. No era tan fácil, pero en horas de la competencia busqué la estrategia y creer en mi misma, y yo creo que para eso he entrenado y se dio los resultados", manifestó.