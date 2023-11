¡Marcelo Martins se pronuncia! Esto dijo el delantero tras retirarse de la Selección Boliviana

Marcelo Moreno Martins se despidió de la Selección Boliviana tras sus últimos partidos contra Perú y Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Luego de disputar su último partido contra Uruguay, el delantero boliviano fue abordado por los medios de comunicación para consultarle acerca de sus sentimientos ahora que decidió dejar de jugar para el conjunto altiplánico.

Y es que tras culminar un arduo primer tiempo, el histórico goleador de 'La Verde' fue inmediatamente ovacionado por la hinchada boliviana y uruguaya que se encontraba en las distintas tribunas del mítico estadio 'El Centenario'.

Al respecto, el futbolista se mostró emocionado y agradeció el respeto que mostraron por él en el recinto deportivo, asegurando que será un momento que siempre llevará en el corazón.

"No tengo cómo no emocionarme en un momento tan lindo, salir ovacionado por este Estadio Centenario. El respeto que me tuvieron fue increíble y eso lo voy a llevar en mi corazón", inició diciendo.