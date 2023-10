Marcos López tras derrota de Perú ante Chile: "Pecamos de ingenuos y nos costó el partido"

El lateral izquierdo de Perú, Marcos López, se mostró autocrítico por el rendimiento de la 'Blanquirroja' en el derrota 2-0 ante Chile y señaló que pecaron de "ingenuos".

En declaraciones a la prensa, el jugador del Feyenoord aseguró que el equipo intentó plasmar las indicaciones de Juan Reynoso en el estadio Monumental, no obstante, fueron superados por el planteamiento de la 'Roja'.

Asimismo, López indicó que la Selección Peruana fue a Santiago con otras expectativas y resaltó la importancia de sumar puntos lo más pronto en las Eliminatorias, caso contrarios, la 'Bicolor' se quedará lejos de la clasificación al Mundial 2026.

"Una derrota muy dura. Veníamos con otras expectativas. Es difícil este momento hablar sobre el partido, pero tenemos que reinventarnos y pensar en lo que viene. Si bien es cierto recién empiezan las Eliminatorias, pero tenemos que sumar puntos porque si no nos quedamos muy atrás", agregó.

En esa misma línea, el lateral de la 'Blanquirroja' apuntó que esperan tener una revancha ante Argentina y argumentó que Perú tiene la capacidad de lograr ello.

Cabe mencionar que López no podrá ser considerado por Reynoso frente a la campeona del mundo, debido a que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Tras el encuentro del 'Clásico del Pacífico', el director técnico de la 'Blanquirroja' calificó el partido como el de nivel más bajo que ha tenido y manifestó que es "un día triste para todos", por lo cual tomó toda la responsabilidad de los desaciertos mostrados en el campo, sin culpar a los jugadores.

"Es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido. No interpretamos cómo esperábamos, y en el escenario malo pasó muchas cosas que se habían anticipado. Esa es responsabilidad mía. No tengo más que comentar porque sería caer en pretexto o argumentos que no suman", puntualizó