Martín Vizcarra pide a FPF destituir a Juan Reynoso: "dice lo mismo que Dina Boluarte para quedarse"

Contundente. El expresidente Martín Vizcarra pidió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que destituya a Juan Reynoso del cargo de director técnico de la Selección peruana. Según precisó, el entrenador de la 'Bicolor' no ha demostrado el nivel requerido para conducir el equipo de todos.

En declaraciones a Exitosa, el exmandatario responsabilizó al 'Cabezón' Reynoso por los malos resultados de la selección peruana en la etapa de Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial de la FIFA 2026.

"No, no debe dar un paso al costado, al Federación Peruana debe destituirlo por sus malos resultados. No solo es por perder sino que está jugando mal y está mal planteado los partidos y eso es responsabilidad del entrenador de fútbol", dijo para nuestro medio.