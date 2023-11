"Matute es nuestra casa": Alejandro Restrepo lamenta el cierre del estadio de Alianza Lima (VIDEO)

30/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El nuevo entrenador de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, se pronunció sobre el cierre 'Matute' y renoció que se encuentra triste por la sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF, ya que el recinto deportivo de La Victoria es su casa.

Las palabras del director técnico colombiano tuvieron lugar en entrevista para el medio colombiano Win Sports, donde manifestó su confianza en la apelación del club frente a esta medida. Y es que, según indicó, jugar en el estadio Alejandro Villanueva es sumamente importante para el equipo.

"Obviamente que a nosotros como líderes del proyecto nos ocupa, nos pone tristes, porque el hincha, dento de 'Matute' está más cerca al equipo y sabemos lo que significa los partidos de Alianza como local. La administración está trabajando en la apelación de la sanción. 'Matute' es nuestra casa", declaró.

Sus primeros días en La Victoria

En esa misma línea, Alejandro Restrepo se animó a contar cómo han sido sus primeros días como entrenador de Alianza Lima. Al respecto, indicó que el club se viene reestructurando tras el final de la temporada 2023 y resaltó que ha recibido un trato cordial desde su presentación.

☀☕ "Ojalá que las decisiones que se tomen de ahora en adelante sean las más positivas, nuestra intención es hacer un equipo competitivo, que en todas partes pueda representar bien al club" Alejandro Restrepo, técnico de Alianza Lima.#PrimerToque pic.twitter.com/hm5Q91tZHW — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 30, 2023

"Encontré muy buenas personas, nos han tratado muy bien desde las primeras reuniones que tuvimos. A la llegada, sentimos lo mismo en cada una de las personas que trabaja con nostros, la gente de prensa, el staff. Ahora, el club ha decidido tener una figura en la dirección deportiva que es Julio Marioni", detalló.

La sanción al estadio Alejandro Villanueva

Como se recuerda, las declaraciones del entrenador colombiano surgen luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF disponga cerrar por siete meses el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como 'Matute', e imponerles una multa de 20 UIT, alrededor de 100 mil soles.

La mencionada medida responde a los hechos ocurridos el último 08 de noviembre, en el marco de la gran final de la Liga 1 2023. Y es que, tras perder la final contra Universitario de Deportes, las luces del recinto deportivo 'blanquiazul' se apagaron inmediatamente con la presencia de aproximadamente 30 mil hinchas presentes.

No obstante, desde la administración 'íntima' no bajan los brazos y han anunciado que apelarán dicha sanción. Y es que, según indicó el gerente legal de Aliazna Lima, Diego Guerrero, no se registró ninguna exposición al peligro durante el apagón en 'Matute', ya que solo habrían apado los reflectores del campo de juego.