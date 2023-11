Mauricio Larriera: ¿Fin de su ciclo en Alianza Lima tras derrota en la final de la Liga 1?

La derrota de Alianza Lima ante Universitario de Deportes en la final de la Liga 1 no solo dejó un sabor amargo en la afición victoriana, sino que también desató una ola de críticas y cuestionamientos hacia el entrenador Mauricio Larriera. Con el contrato del estratega uruguayo a punto de expirar, las demandas de su salida se intensifican, poniendo en entredicho su continuidad al frente de la institución.

Según revelaciones del periodista Marcello Merizalde, el contrato entre Alianza Lima y Mauricio Larriera llegará a su fin en las próximas semanas, específicamente en diciembre de este año.

La derrota ante Universitario de Deportes ha desencadenado una serie de evaluaciones sobre el desempeño del entrenador, planteando la incertidumbre sobre su futuro en la institución íntima.

A pesar de las afirmaciones del gerente deportivo del club, José Bellina, quien aseguró que Mauricio Larriera se mantendría en el cargo independientemente del resultado final, se ha conocido que su permanencia está siendo sometida a una minuciosa evaluación.

Las críticas de la afición y el descontento evidente tras la derrota ante Universitario de Deportes han influido en la reconsideración de la continuidad del estratega uruguayo.

Después del clásico, numerosos hinchas de Alianza Lima expresaron su descontento y desaprobación hacia Mauricio Larriera en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva.

El enojo también se manifestó desde el seno del equipo, siendo el jugador Bryan Reyna uno de los más vocales al cuestionar públicamente la falta de participación en las finales.

El jugador Bryan Reyna no ocultó su molestia al no ser considerado titular en ninguna de las finales. Criticó abiertamente la falta de comunicación con Mauricio Larriera a lo largo del año, revelando una brecha evidente entre el jugador y el entrenador.

"No me parece. He venido sacándome la mie*** para estos partidos. Estoy como la mie*** ahora. Las cosas están así. Larriera en todo el año no se acercó a hablar conmigo y yo tampoco puedo hablar con él", sostuvo.