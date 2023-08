Mauricio Larriera sobre Christian Cueva: "Vamos a tomarnos nuestro tiempo para analizar todo"

El flamante entrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera, se pronunció sobre la continuidad del volante ofensivo, Christian Cueva, en el equipo 'blanquiazul'.

En conferencia de prensa, el uruguayo señaló que se encuentra concentrado en el partido ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo domingo 13 de agosto.

"No estoy apurado por el tema de Christian Cueva. No vamos a descubrir quién es él, ni las condiciones que tiene o el futbolista que es. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para analizar todo. Primero, vamos a preocuparnos por el partido que viene", declaró.

Como se recuerda, a fines de julio el gerente deportivo, José Antonio Bellina, aseguró que la decisión de la institución será tomada en los próximos días debido a que Cueva mantiene un contrato con el club deportivo hasta finales del mes de agosto. Tiempo suficiente para que dicho plantel tome una decisión firme.

"Christian tiene contrato hasta finales de agosto y aún no se ha tomado una decisión sobre su continuidad. Todos sabemos que él cometió un error y pidió disculpas", manifestó a los medios de prensa.

Asimismo, Larriera aseguró no sentirse presionado por el clima que podría generarse en la interna, por la competencia que existirá para ganarse un lugar en el equipo titular.

"La gestión humana es muy importante. No sería bueno si es que no quisieran jugar. Juegan solo once y, seguramente, van a haber caras largas. Van a haber nueve que estén medios contentos y otros que te tengan entre ceja y ceja, pero eso es normal porque esto es fútbol", agregó.