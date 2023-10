"Me siento frustrado": El sufrimiento de Juan Carlos Oblitas por el retroceso de la Liga 1

El director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se pronunció sobre los problemas que rodean a la Liga 1 y confesó que se siente frustrado por la situación que atraviesa el balompié nacional en los últimos meses.

Las declaraciones del exdirector técnico de la selección peruana tuvieron lugar en la conferencia de prensa de este miércoles 25 de octubre. Allí, indicó que no la pasa bien al ver que el campeonato local presente un "retroceso" luego de haber mejorado ligeramente.

"Me pregunto que hemos hecho nosotros para mejorar la liga, y me incluyo. Había logrado una cierta mejora en temas de cancha, infraestructura, tipo de campo... y hemos tenido un retroceso. Pero hay algo que es más importante: ¿Qué están haciendo los clubes ante esto, para ver el tema de las canchas, los dobles contratos, el tema de las apuestas? Me siento frustrado", declaró.