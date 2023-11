Medallista Eriberto Gutiérrez rechaza reconocimiento de alcalde de Abancay: "Lo logré con mi familia, nadie más"

05/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En diálogo con Exitosa, el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Eriberto Gutiérrez, se pronunció tras rechazar la condecoración del alcalde de Abancay y señaló que ello fue debido a que su logro lo obtuvo con apoyo de su familia; por lo tanto, dicho burgomaestre "no podría colgarse" de su triunfo.

"Me sentí burlado"

En diálogo con Cecilia García, en el programa 'En Defensa de la Verdad', el ganador de la presea de bronce en la categoría canotaje en Santiago 2023, dejó en claro que siempre quiso obtener un reconocimiento para el país, a pesar de que algunas autoridades no lo apoyaron.

"Vengo de una familia humilde, vivo en una choza, la que yo mismo construí, no cuento con agua, luz, nada [...] Quería llevar el nombre del Perú lo más lejos que sea posible para mi, con o sin apoyo [...] Logré una medalla con el esfuerzo propio y de mi familia", dijo en exclusiva para Exitosa.

Asimismo, habló sobre el momento en que rechazó el reconocimiento del Raúl Peña, alcalde de Abancay, indicando que se sintió burlado de dicha condecoración, ya que muchas veces fue a la municipalidad a pedir ayuda, y se la negaron.

"Fue un momento muy intenso para mi. La verdad me sentí burlado, ya que yo fuí muchas veces a la municipalidad provincial en busca de apoyo y no obtuve nada en ningún momento [...] Me chotearon por todas las oficinas, conocí todas las oficinas de la municipalidad de Abancay y en ninguna tuve una respuesta bien recibida", agregó.

"Lo mismo de siempre"

En esa misma línea, Gutiérrez Robles, reveló que el presunto asesor del alcalde le aseguró que lo iban a apoyar, y a pesar de ir a la comuna en varias oportunidades durante meses, nunca obtuvo respuesta".

"Lo busqué al señor alcalde, me encontré con él, le comenté me dijo que si me iban a apoyar y después me dejó con una persona que creo es el asesor de él [...] Al final nunca me respondieron [...] Regresé y habían derivado mi documento a oficina de desarrollo social, pasaron meses y al final l lo mismo de siempre, nunca me respondió", expresó para nuestro medio.

Finalmente, quiso dar las gracias a un centro deportivo de la zona, quienes fueron los únicos que lo apoyaron en el proceso de entrenamiento.

"Al final me di por vencido y dije que él no quiere nada con el deporte [...] Me fui ( a Chile) solo con el apoyo de un gimnasio que siempre me ha dado el espacio para poder entrenar", sostuvo.

De esta manera, el medallista Eriberto Gutiérrez habló con Exitosa sobre el rechazo del reconocimiento del alcalde de Abancay por su presea de bronce en Santiago 2023.