Medallista María Fernanda Reyes critica programa de apoyo del Gobierno: "Si no clasificabas, salías"

En entrevista con Exitosa, la medallista de los Juegos Panamericanos, María Fernanda Reyes, criticó el programa de apoyo del Gobierno denominado "Rumbo a Santiago 2023".

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, la surfista peruana indicó que deben haber diversos cambios en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para continuar ayudando a los deportistas. También, apuntó que dicho programa termina al inicio de la competencia y cuando el atleta no clasifica.

"Considero que hay que hacer muchos cambios en el IPD para seguir apoyando a todos los deportistas (...) Este año se creó el programa 'Rumbo a Santiago' que beneficiaba a 70 deportistas, que muchos de ellos eran medallistas de Lima 2019, para su preparación, pero este programa acababa cuando iniciaban los Juegos Panamericanos y también acababa cuando no clasificabas", declaró.

Asimismo, la medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2023 señaló que converso con el presidente de IPD, Guido Flores; la ministra de Educación, Miriam Ponce y algunos congresistas para que el programa continúe luego del evento internacional, debido que los deportistas tienen diversas competencias.

"Si no clasificabas salías del programa y podía entrar otra persona que se haya clasificado con diferentes requisitos (...) Le dije al presidente Guido, a la ministra de Educación y a algunos congresistas que este que este programa debería seguir porque un deportista no se prepara solamente para estos Juegos, se prepara toda la vida. El programa debería ser a largo plazo y no un programa corto", agregó.