Medallistas de Lima 2019 y Santiago 2023 acudirán al Congreso por polémica norma del Gobierno

En entrevista con Exitosa, la medallista de plata en Santiago 2023, Alexandra Grande, anunció que ella y otros deportistas que ganaron medallas en en Lima 2019 acudirán al Congreso ante la propuesta del Gobierno de no otogar un inmueble u otro reconocimiento de equivalente valor a quienes se hicieron con las preseas en el evento deportivo realizado en nuestro país.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso de la República para entregarle una vivienda a los deportistas peruanos medallistas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Sin embargo, esta normativa no aplicará para los ganadores de preseas en Lima 2019

En diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa 'Hablemos Claro', la peruana habló sobre dicho proyecto en sus redes sociales, asimismo, reveló que a su salida de las instalaciones de Exitosa ella y otros deportistas irían al Parlamento Nacional para hablar sobre el tema.

En esa misma línea, destacó que con sus propios ahorros ha podido costear su trabajo para ingresar al ranking de las mejores karatecas del mundo, debido a que el apoyo que recibe por parte del Estado no es suficiente.

"Para entrar al ranking de como la mejor del mundo he tenido que juntar ahorritos o sacaba de mis academias o hasta mis papás. Yo he empezado de abajo con mi familia, yo sé que es no tener (nada) a tener ahora. A mí me ha costado, a mí no me han regalado nada de dinero, es el esfuerzo de juntar e invertir", agregó.