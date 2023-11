¿Messi, Pelé o Maradona? La sorprendente respuesta del Papa Francisco sobre el mejor jugador de la historia

El Papa Francisco habló sobre su admiración por Lionel Messi, Pelé y Diego Armando Maradona y sorprendió al mundo con su elección como el mejor jugador de la historia.

En una entrevista en la televisión pública italiana RAI, el sumo pontífice señaló que el 'Pelusa' fue un gran futbolista, no obstante, "como hombre fracasó". También, criticó que el entorno del fallecido exjugador de Boca Juniors no lo ayudaron a encaminar su vida.

Asimismo, Francisco lamentó que "muchos deportistas acaban mal, también en el boxeo", pero de la 'Pulga' indicó que es "correctísimo, un señor". Sin embargo, aseguró que "el gran señor es Pelé".

Finalmente, el Papa fue consultado sobre qué astro del fútbol prefería, si Messi o Maradona, a lo que respondió: "Diré un tercero, Pelé".

Cabe mencionar que, dicha interrogante al sumo pontífice tiene lugar, luego de que Lionel Messi lograra obtener su octavo 'Balón de Oro' tras imponerse a una larga lista importantes futbolistas nominados a recibir este importante galardón.

A sus 36 años, se alzó con su octavo 'Balón de Oro' gracias a su notable contribución a la victoria de su selección argentina en el Mundial Catar 2022, y además de ello, su título en la Ligue 1 con el París Saint Germain (PSG).

Cabe precisar que, Lionel se impuso ante importantes jugadores como el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, por lo que no dudó en felicitarlos por los logros que obtuvieron estos últimos años.

"Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron", declaró.