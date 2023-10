"Mi profesionalismo no está en duda": Patrick Zubczuk respondió a críticas por su blooper ante la 'U'

El arquero de UTC, Patrick Zubczuk, respondió a las críticas por su blooper ante Universitario de Deportes ('U') y aseguró que su profesionalismo "no está en duda".

En una declaraciones para "El Diez", el portero del conjunto de Cajamarca señaló que en esta oportunidad le tocó cometer un error para que el resultado sea más abultado, no obstante, recordó que en el partido pasado anterior contras los 'cremas' fue la figura.

"Mi profesionalismo no está en duda en ningún momento. La gente que me conoce sabe de la persona que soy. Hoy me tocó cometer un error para que el resultado sea más abultado de lo que ya era. El partido anterior, con la 'U', fui figura. Así es el fútbol", declaró.