Mr. Peet arremete contra Larriera por la derrota de Alianza Lima ante la 'U': "Cómo va a experimentar"

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet rompió su silencio y no dudó en criticar el planteamiento del entrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera, en el partido de final contra la 'U' donde terminaron perdiendo por 2-0, en el estadio Alejandro Villanueva.

A través de una transmisión en vivo, el comentarista deportivo se mostró indignado y molesto por ver que el club íntimo usó un sistema táctico "de último minuto", ya que nunca fue usado a lo largo de la temporada y aprovechó la cámara para arremeter contra el estratega uruguayo.

El popular 'hombre de prensa' también exhortó hacer los cambios necesarios para que el equipo blanquiazul empiece mejor el 2024, asi ello incluya al mismo gerente deportivo y decirle adiós a jugadores que no lograron trascender en los partidos jugados en el campeonato nacional.

"¿Te parece serio a ti lo que hizo en el primer tiempo? Un experimento que no resultó para nada. Yo creo que Alianza lo que tiene que buscar para la próxima temporada es un técnico que no tenga ese tipo de desequilibrio. Larriera no funcionó. Alianza está en la capacidad y en obligación, Sr. Lerner, de hacer un mejor equipo y plantel; y si el gerente deportivo no está a la altura, gracias, si el técnico no está a la altura, gracias y si hay jugadores que llegaron para trascender y no lo hicieron, también gracias", comentó enfadado por el rendimiento del club íntimo.