Mundialista con Chile minimiza a Perú y confía en una victoria fácil: "Con infantiles se les gana"

¡Se prendió! El Perú vs Chile está cada vez más cerca y los personajes de ambos países van calentando lo que será uno de los partidos de la fecha. Esta vez, un mundialista chileno despotricó contra los dirigidos por Juan Reynoso y se mostró seguro de quedarse con la victoria en casa.

El jugador en cuestión es Miguel Ángel Neira, un exfutbolista profesional que jugó el Mundial de España 1982 representando a La Roja y quien, en esta oportunidad, fue consultado sobre las posibilidades de Chile ante la selección peruana en la tercera jornada de las Eliminatorias.

Al respecto, mostró confianza en lo que podrían hacer los dirigidos por Eduardo Berizzo y recordó que, en territorio chileno, siempre les fue bien contra Perú. De hecho, aseguró que podrían ganar hasta poniendo a jugar a las divisiones inferiores del país.

Y si bien Miguel Ángel Neira, mediocampista mundialista con Chile en 1982, mostró total seguridad en vencer a la selección peruana, no ocultó preocupación por la ausencia de un jugador.

Se trata de Damián Pizarro, un joven delantero de tan solo 18 años, pero quien el exfutbolista considera como el mejor atacante actual que tiene La Roja.

"Todo lo que predica no lo cumple, dijo que llamaría a los que estuvieran jugando mejor y no llama a Damián Pizarro, eso no lo entiendo, ojalá no se note su ausencia, es el mejor delantero que tenemos en el país, contando incluso lo que están afuera, porque Alexis ya no es delantero", indicó.