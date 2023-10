Niño peruano 'parcha' a periodistas argentinos previo al duelo contra la 'Bicolor': En la Copa del Mundo no todo ha sido justo

Un niño peruano está causando sensación en las redes en medio de las criticas contra la hinchada peruana. El pequeño fue captado en las gradas del Estadio Nacional antes de que inicie el duelo entre Perú vs. Argentina y cuando fue cuestionado sobre el campeonato del mundo de la 'Albiceleste' arremetió contra este.

El pequeño seguidor del 'Equipo de todos' fue muy sincero, pese a tener a las cámaras de un medio argentino encima. Ello causó gracia entre el reportero de TyC Sport, pero incomodó a los panelistas.

A detalle, el connacional de aproximadamente 10 años indicó que Argentina ganó el Mundial Qatar 2022 tras recibir ayudas arbitrales, en forma de penales regalados, para que consigan la máxima condecoración del mundo del fútbol.

"(¿Messi es el mejor del mundo?) Bueno, algunos dicen que sí, pero no creo. En la Copa del Mundo, he visto que todo no ha sido justo. Le han regalado varios penales, como por ejemplo con Holanda", expresó.