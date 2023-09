¡No se guardo nada! 'Toñito Gonzales' ubica a Piero Quispe: "A los 22 años yo ya era capitán en la 'U'"

Antonio Gonzales o simplemente 'Toñito' criticó a la 'perla' de Universitario de Deportes, Piero Quispe, y rememoró que a su edad él ya era capitán de la 'U' durante la gestión de Juan Reynoso, quien terminó sacando campeón a los 'Cremas' en el 2009.

El exjugador instó al volante del 'Equipo de todos' a no marearse y asumir la responsabilidad de "pertenecer al equipo más grande del Perú". Además, lo invitó a sacarse "los adornos" que encuentra en su entorno personal.

"Quispe se sacó la venda, ya no es joven. Está asumiendo la responsabilidad de estar en el club más grande del país. Los adornitos hay que dejarlos afuera. Hay que pensar lo que le costó llegar a Universitario, que no se maree y asuma su responsabilidad. A los veintidós años, el 'Cabezón' Reynoso ya me había dado la cinta de capitán en la 'U'", declaró.