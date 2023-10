¡No lo veas Reynoso! Paolo Guerrero elogia a entrenador de LDU Quito: "Me brinda mucha confianza"

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, elogió al entrenador de LDU Quito, Luis Zubeldía, y resaltó la confianza que le brinda en los partidos. ¿Indirecta para Juan Reynoso?

Tras ganar conseguir el pase a la final de la Copa Sudamericana, el 'Depredador' indicó que el director técnico argentino mantiene comunicación constante con él y apuntó que su relación con el 'profe' es increíble.

"Él me dice: '¿Te acuerdas de lo que te dije?' El trato y la relación que tengo con el 'profe' es increíble. Es una gran persona, antes de ser un gran técnico. Tengo mucha comunicación con él, me brinda mucha confianza, además conversa conmigo de lo que quiere para cada partido y me explica lo que busca. Eso a un jugador lo deja tranquilo, porque obviamente trato de captarlo", declaró.