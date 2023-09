¡No piensa en el centenario! La contundente respuesta de Jorge Fossati sobre su continuidad en la 'U'

El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, se refirió a su continuidad en Universitario de Deportes de cara al centenario del club. Ello, tras las declaraciones de Jean Ferrari, administrador temporal de la 'U', sobre dicho tema.

En diálogo con la prensa, previo al duelo con Universidad César Vallejo (UCV), el estratega respondió a este cuestionamiento y otros tantos, como los últimos juegos de los 'Merengues' en el Torneo Clausura.

Fossati indicó que toda su atención está en este 2023 ante el final del segundo torneo de la Liga 1. Y es que, según cree, sus pupilos podrán jugar una hipotética final o en sus defecto los play off.

"No me preocupa el 2024, sino el 2023. Faltan cuatro partidos en el Clausura. También tengo la enorme esperanza que haya más partidos para Universitario después del Clausura. Tengo suficiente para entretenerme con eso y no lo que va a pasar en el 2024", declaró.