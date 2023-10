"No podemos jugar sin un 10": 'Chorri' Palacios pide chances para Jairo Concha y Piero Quispe en la Selección

Roberto Palacios, exfigura de la Selección Peruana, hizo un importante pedido a Juan Reynoso respecto al armado de la oncena titular de la 'Blanquirroja'. Según el 'Chorri', el desempeño del 'Equipo de todos' no fue el óptimo por la carencia de un 10.

Por tanto, sugirió que los volantes creativos de Alianza Lima, Jairo Concha, y Universitario de Deportes, Piero Quispe, sean considerados en las siguientes fechas de las Eliminatorias Mundialistas. Y es que no tuvieron oportunidad de demostrar su talento en 'las clasificatorias más duras del planeta'.

Durante entrevista para el canal Mauricio y Michelle, el ex-Sporting Cristal argumentó que ambos jugadores son talentosos y necesitan "confianza y minutos" para seguir creciendo.

"No podemos perder esa forma de que el equipo juegue sin un 10, sin un pensante y si lo hacemos, se juega distinto. Ahorita, en el medio hay jugadores que no son 10 pero se asemejan. El chico Piero Quispe que me parece un gran talento y que tiene que ir creciendo y tener partidos (...) También tenemos al chico Jairo Concha, que tiene una visión para ponerte la pelota", sostuvo.