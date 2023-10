¡Nuevos amigos! Oliver Sonne y todos los jugadores de la selección peruana que ya sigue en Instagram

A días de enfrentar a Chile, el ambiente en la selección peruana no puede ser mejor. Y es que, tras su llegada a Lima, Oliver Sonne se viene integrando con sus nuevos compañeros de equipo. Así lo demuestran las redes sociales, donde el futbolista danés-peruano ha empezado a seguir a más de un jugador nacional.

Específicamente, ello ha ocurrido en Instagram, plataforma que más utilizaría el lateral derecho de Silkerborg If, y donde antes de aterrizar en territorio nacional solo tenía entre sus seguidos a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sin embargo, dicho panorama ha cambiado. En solo un día, el flamante "refuerzo" de la selección peruana ha empezado a seguir a más de 15 jugadores de nuestro país, la mayoría de ellos encontrándose en el medio local.

Entre los nombres más reconocidos, se encuentran Yoshimar Yotún ('Yoshi', para los amigos), Carlos Zambrano, Jairo Concha y Aldo Corzo.

Junto a ello, Matías Succar, Aldair Fuentes, Franco Zanelatto, José Rivera, Jhilmar Lora, Nilson Loyola y Jostin Alarcón completan la lista de los nuevos "seguidos" por Oliver Sonne.

Cabe decir que la nómina no termina allí. Y es que a los más de 10 jugadores de la Liga 1 que son seguidos por el futbolista danés-peruano, se les suman quienes juegan en el exterior.

Entre ellos, Oliver Sonne sigue a Pedro Aquino, André Carrillo, Luis Advíncula, Christopher Gonzales y Luis Abram, quienes han ido llegando poco a poco para sumarse a los entrenamientos bajo la dirección de Juan Reynoso.

Como se recuerda, el lateral derecho finalmente llegó al Perú este sábado 07 de octubre con miras a unirse a los entrenamientos de la selección peruana de Juan Reynoso para la siguiente jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Desde entonces, ha recibido el buen trato de sus compañeros de equipo, sobre todo de Yoshimar Yotún, quien no dudó en darle una calidad bienvenida a la Bicolor.

"'Hi, my friend. How are you? Welcome to the national team, my friend. Nice to meet you". Traducido al español es: "Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la selección nacional. Un gusto conocerte", dijo. "My name is Yoshimar, 'Yoshi' pa' los friends", agregó.