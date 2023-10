Oliver Sonne emocionado tras su convocatoria a la Selección Peruana: "Es un gran honor para mí"

El lateral derecho del Silkeborg IF, Oliver Sonne, brindó sus primeras declaraciones sobre su convocatoria a la Selección Peruana y aseguró sentirse emocionado de vestir la 'Blanquirroja'.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la 'Bicolor' compartió un vídeo donde el jugador de origen danés dio sus primeras sensaciones sobre lo que significó trabajar con sus nuevos compañeros en la Videna.

Asimismo, Sonne resaltó el cariño que ha recibido por parte de los peruanos en las redes sociales y en su llegada al país. Además, aseguró que el recibimiento superó sus expectativas.

En esa misma línea, el lateral derecho del Silkeborg IF mostró sus deseos de ser parte de los partidos ante Chile y Argentina. No obstante, indicó que lo más importante es que la 'Blanquirroja' obtenga los seis puntos.

Desde su arribo al hotel Hyatt Centric en San Isidro, donde el equipo se encuentra concentrado, Sonne demostró estar emocionado y ansioso por unirse al grupo. A través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol, se compartieron detalles de sus primeros momentos en el campamento.

El capitán de Sporting Cristal fue uno de los primeros en saludar al recién llegado. Aprovechando su dominio del inglés, Yotún le dio la bienvenida de manera efusiva, expresando su alegría por tenerlo en la selección nacional.

La complicidad se hizo evidente cuando Oliver Sonne y Yoshimar intercambiaron abrazos y risas, y el mediocampista peruano incluso compartió su apodo, 'Yoshi', con el nuevo integrante.

"'Hi, my friend. How are you? Welcome to the national team, my friend. Nice to meet you". Traducido al español es: "Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la selección nacional. Un gusto conocerte", dijo. "My name is Yoshimar, 'Yoshi' pa' los friends", agregó.